Benieuwd wat er nu écht is gebeurd. Of Fransje inderdaad een heel vies mannetje is geweest of dat er in de privé sfeer wat zaken uit de hand zijn gelopen die via de partij gespeeld werden of allebei. Ben er gewoon benieuwd naar, de details, de beschuldigingen, het voorgevallene. Waar ik ook benieuwd naar ben, waarom het bestuur een onderzoek heeft gelast, waarom dit op het bordje is gekomen van de partij, terwijl Drimmel een externe lobbyist was, en waarom dit opeens tot een schandaal is uitgegroeid.

Is het omdat het Echt Heel Erg was en dit is verzwegen, is dit omdat het helemaal niet zo Heel Erg was en de mevrouw in kwestie de zaak opblaast, is het omdat het bestuur, ondanks de wens van betrokkenen (allemaal?) openbaarheid had moeten geven over de zaak?

Vragen, vragen maar het lijkt erop dat het slachtoffer allang is onthoofd op het hakblok van de publieke opinie. Edoch, is dat allemaal zo terecht?