Nieuw leiderschap is: midden in de nacht tweeten dat je echt he-le-maal klaar bent met die formatie, en dan 12 minuten later je berichtje verwijderen in de hoop dat niemand het gezien heeft. Nou zijn wij zelf niet van D66, dus wij vinden het erg flauw om te suggereren dat Rens Raemakers 'warrig' was en er 'drank in de man' zat toen hij twitterde: "Als er voor Kerst geen nieuw kabinet is stap ik op als Kamerlid. Stoppen met de poppenkast, het land besturen is levens redden", maar wij zijn wel benieuwd: hoe moet het verder met D66 als Rens Raemakers er niet meer is? Iemand? Ideeën?