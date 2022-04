Ik ben je zat geloof mij nou ik heb het echt gehad

Het leven is geen spel, het leven is geen Wedden Dat!

Ik geef het toe vuile bitch je hebt me echt genakt

Nu heb je spijt maar je hoeft niet meer te bellen schat!

Sorry lieve schat maar ik moet je nu verlaten

Ik vind het best wel jammer ik kon altijd met je praten

We waren met zijn twee zo verenigd als de staten

Maar achterom mijn rug zat je te flirten met mijn maten

Ik had alles in de gaten maar ik maakte me niet druk

Mensen hadden me gewaarschuwd maar ik gaf geen ene fuck

Want ik wist het zeker, nee ik dacht niet aan misschien

Ik heb me eigen ogen, ik heb alles toch gezien

Maar ik ben niet blind al ben ik verliefd

Nah alsjeblieft pak je spullen en vertrek, want je maakt jezelf depressief

Je kan mijn hart niet stelen, want ik ben zelf een dief

Wanneer ik het uitmaak is het voor definitief

Ik ben je zat geloof mij nou ik heb het echt gehad

Het leven is geen spel, het leven is geen Wedden Dat!

Ik geef het toe vuile bitch je hebt me echt genakt

Nu heb je spijt maar je hoeft niet meer te bellen schat!

De eerste keer dat ik je zag was je een hele losse meid

Het maakte mij niet uit ik had een hele toffe tijd

Ik wou het daar bij laten maar je had me toch verleid

Onze relatie werd een feit en achteraf toen had ik spijt

Want ik ging met de verkeerde

Zoals jij je presenteerde

leek het alsof je de ware was en niemand protesteerde

over dat er wat mankeerde en ik het eigenlijk moest laten

maar ja achteraf is altijd makkelijker praten dan gedaan

het is gedaan want ik kreeg het voor mijn kiezen

je zag het als een spelletje en ik moest hem verliezen

ja ik kon ook niet weten dat ik ging met een actrice

want je speelde een schone meid maar je was gewoon een vieze.

Ik ben je zat geloof mij nou ik heb het echt gehad

Het leven is geen spel, het leven is geen Wedden Dat!

Ik geef het toe vuile bitch je hebt me echt genakt

Nu heb je spijt maar je hoeft niet meer te bellen schat!

Je begon meteen te zeiken als ik even naar je vroeg

Gaf je alles wat je wou maar je vond het niet genoeg

Ik had mijn vrouwtje liever thuis maar jij wou chillen in de kroeg

En was net een domme sletje zoals jij je daar gedroeg

Je zoop je zelf klem begon te strippen op de bar

Mensen vonden het bizar je bent een beetje in de war

Als je denkt dat dit kan terwijl ik op je zit te wachten

Een ding moet je weten ik ben er bij met m'n gedachte

Nu wijs ik je de deur heb genoeg van je gezeur

Denk maar niet dat ik nog treur over wat er is gebeurd

Check het fikkie is gestookt en nu zal je hem moeten blussen

Maar ik neem je niet terug ook al zou je mijn voeten kussen.

Ik ben je zat geloof mij nou ik heb het echt gehad

Het leven is geen spel, het leven is geen Wedden Dat!

Ik geef het toe vuile bitch je hebt me echt genakt

Nu heb je spijt maar je hoeft niet meer te bellen schat!

Ik Ben Je Zat - Ali B

"Nah alsjeblieft pak je spullen en vertrek, want je maakt jezelf depressief"

Wat een prachtige pakkende lyriek.