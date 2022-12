Het is te druk in Nederland. Roepen we al een tijdje. Ondanks dat het NIET MAG van NPO66, DPG66 en Mediahuis66. Maar we doen het lekker toch. Want het is te druk in Nederland. En dan gaan mensen dromen. Van een plek onder de zon, met zonder buren. Waar je fikkie kunt stoken, heel hard Rammstein of Neil Diamond kunt draaien. Waar je in je blote reedt een pilsje kunt drinken in the morning sun, waar niemand je ziet of hoort. Deze onbereikbare krotwonining te Dronrijp, Friesland, met een vanafprijs van 85.000 eurietjes was het best bekeken woonobject op de Funda dit jaar. Succes met zoeken in 2023.

