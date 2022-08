Wij hebben ook jaren zo gewoond op een woonschip in de Ringvaart vd Haarlemmermeer. Geen weg voor de deur wel een modderpad. We hadden wel een butaangastank maar als het pad te slecht was kwam de gasauto niet. Stroom hadden wij minimaal zaten bij 2 anderen op de hoofdaansluiting. Riolering was er niet, ging zo de vaart in. Water hadden we wel maar geen goeie waterdruk want ook dat was bij iemand anders op de hoofdaansluiting. We stookten kolen. In het begin is het wel leuk als je jong bent en nog geen kinderen hebt. Maar op een gegeven moment heb je er wel genoeg van.