Pauperkabouter is aangehouden en op het politiebureau in een cel gezet. Politiecellen zijn niet de meest prettige plaatsen om te verblijven.

Pauperkabouter heeft in de regel 3 a 4 vierkante meter ruimte, een houten of ijzeren bankje en geen raam.

Het is onduidelijk of het dag of nacht is en het stinkt enorm.

Een bed is er niet, ’s avonds krijgt de verdachte een schuimrubberen mat met een kussen. Verveling is wat de klok slaat. Nouja, er is geen klok , en aangezien persoonlijke bezittingen zoals een horloge

(= dus foetsie Rolex) moeten worden ingeleverd, is het onmogelijk om te weten hoe laat het is.

Pauperkabouter wordt heden voorgeleid (na max.3 dagen en 15 uur).

De rechter-commissaris is een onpartijdige rechter, die met de verdachte spreekt en die bekijkt of de verdachte langer vastgehouden kan worden.

Als hij van mening is dat dat zou moeten, dan kan de verdachte in bewaring worden gesteld.

Dit duurt maximaal 14 dagen.

Bij deze inverzekeringstelling kan een eventuele advocaat van de verdachte aanwezig zijn.

De officier van justitie is niet aanwezig.

Ach die Pauperkabouter mogen ze voorlopig nog wel in dat stinkhok laten zitten....