Van de ene rapper naar de andere, Lil' Kleine, de hondloze heer die een ego zo hoog als het heelal heeft weggestopt in een lichaam van het formaat van een flesje bier. Kleintje heeft een klein agressiviteitsprobleem, al kan het natuurlijk goed zijn dat zijn ex-vriendinnetje is uitgegleden over een briefje van 500. Op het Rembrandtplein liet hij zijn ingehuurde vriendjes een jongen in elkaar stompen en zelf liet hij zich niet onbetuigd: "We kijken beelden. We zien hoe het slachtoffer in de grote zaal wellicht best rare beweging maakt, maar gelijk van Peter S. een klap krijgt in het gezicht. Lil Kleine trapt ook." Die Peter S. is een Brabantse miljonair ("bij het grote publiek vooral bekend als de huurder van skybox 233 in de Amsterdam Arena waar selfmade-miljonair Koen Everink in 2012 zwaar mishandeld werd door Badr Hari") en kompaan Arnold H. heeft naar eigen zeggen 'een strafblad van hier tot Tokio'. En die lui staan dus samen met Lil' Kleine in een Amsterdamse club lui in elkaar te rammen; de officier eist 120 uur taakstraf. Foei toch! Niet meer doen Kleine!

