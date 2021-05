Die Lil' Kleine, die heeft gewoon een onsympathieke rotkop. Daar kan hij verder weinig aan doen, maar hij rapt kennelijk (geen idee, we luisteren verder niet naar troep) over dat-ie zo gewoon is gebleven, terwijl het in werkelijkheid een enorm onhebbelijke eikel is. Nu horen wij ook wel de verhalen die niemand op durft te schrijven: dat-ie z'n vriendin mept bijvoorbeeld, en die vriendin gaat dan altijd uithuilen bij haar beste vriendinnetje Koen Kardashian (van horen zeggen dus hè). En dat verhaal van die hond vertrouwen we ook niet. Enfin, nu komt De T. met een nogal brisant verhaal dat die snuifbeer is opgepakt op Ibiza. Vriendin onder het bloed, kleding gescheurd, kamer aan gort gemept, knuppeltje verstopt. Dan concluderen wij dat meneer weer eens een slechte dronk had, zoals ook tijdens die keer dat hij zijn loopjochies aan het werk zette in het café. Mensen hebben altijd zo snel hun mening klaar maar die Kleine is een vrij trieste dildo.