Ik bedoel als we dan toch ergens over moeten lullen dan is het snelste wat ik kan bedenken dat de Senaat in Amerika toch geen getuigen gaat oproepen en ze straks gaan stemmen of Trump wel of niet schuldig is aan opruiing (spoiler alert: dat is hij echt wel, maar de jury had al besloten voor de aanklacht dat hij mag lopen) --- het is dan ook een politiek proces. Zonde in mijn ogen. Het zou een crimineel proces moeten zijn. Er zijn levens verloren gegaan. Voor leugens. Leugens van Trump. Politieagenten hebben zelfmoord gepleegd. Vingers verloren. Ogen verloren. En Trump fans wilden Mike Pence ophangen. Ja dat vind ik een verhaal. Maar ja dat is mijn mening.