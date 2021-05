Kijk eens met wie de kleine boef tussen het zingen van indrukwekkende raps over krantenwijkjes door (geen idee, we doen niet r&b) een potje bloemkool zit te klappen. Het is Pierre Dadak, een gezellige vent met een indrukwekkend Wiki-paspoort omdat hij zo goed is in 'arms dealing, alleged fraud, tax evasion, money laundering, uttering death threats and gunrunning in Africa'. Óf en op welke schaal Pierre AK's, raketwerpers en tanks heeft verkocht mag u verder zelf vertalen of uitzoeken, feit is natuurlijk wel dat ons recalcitrante kindervoorbeeld Kleine, die toch niks anders te doen heeft dan troep van Gucci kopen, zo'n mysterieus Lord of War-type natuurlijk een enorm edgy meneer vindt! En dat dan ook nog eens in Spanje, waar hij van RTL helemaal niet mag zijn. Ophef natuurlijk!