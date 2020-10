Groot voordeel van de sluiting van de kroegen: dat we over het paard getilde dildo's als Lil' Kleine (die eigenlijk Jorik Scholten heet) niet meer in de buurt hebben van goedwillende Nederlanders die ook gewoon een keertje in een café willen zuipen. Het AD pakt uit met een flink verhaal over Kleine en omdat het onderwerp wat serieuzer is dan die snuivende bever heeft men niet natte krant Tom Tates, maar misdaadbazen Jens Olde Kalter en Yelle Tieleman in de loopgraaf gegooid. Plot: een man botst in een drukke kroeg tegen een vrouw, krijgt te maken met een agressief rappertje en na een halfuurtje wordt de man aangewezen en opgewacht door karatevriendjes van het rappertje. Lil' laat zijn matties het vuile werk opknappen en als de klus geklaard is gooit hij nog een glas en deelt hij nog een schopje uit, het is heel indrukwekkend allemaal.

Een tijd later krijgt het slachtoffer ineens een appje van de manager de rapper, Nathan Moszkowicz, wat leest als een poging tot omkoping: "Nee ik wist niet eens dat je aangifte hebt gedaan. Leek mij namelijk vooral fijn om dit gewoon even goed en professioneel op te lossen tussen jullie twee. (...) Is zonde als zo’n incident blijft voortgaan." Wat is het toch altijd dolletjes om te zien hoe rappers tegenover hun zesjarige fans verklaren dat ze van die doodgewone knapen zijn gebleven, terwijl ze ver weg van de gewone man een kolonie op Planeet Onhebbelijk hebben gesticht, om daar een luidruchtig leven te leiden in een parallelle werkelijkheid. Enfin, de politie gaat de camerabeelden mogelijk laten zien in Opsporing Verzocht, wat een óphef, straks zit het meisje van Lil' weer uit te huilen op de bank van haar beste vriendin Koen Kardashian.

