Geruchten, we zijn er dol op. Zo gaan er geruchten dat de aarde plat is, dat 1984 geen handleiding is en dat de PvdA nog bestaat. Onlangs doken er op internet screenshots op over de hond van Lil' Kleine. Voor wie Lil' Kleine niet kent: dat is zeg maar de Martin Gaus onder de Nederlandse rappers. Enfin, dat hondje zou thuis iets te strak zijn aangelijnd waardoor RIP. De Volkskrant gooide al een knuppeltje in het hoenderhok en toen dacht een verslaggeefster van De Tele: verdomd het is dierendag, laat ik via een subtiel omweggetje eens vragen of de hond van Lil' Kleine een paar nakkies te veel heeft gepakt. Zeer impertinente vraag natuurlijk, maar meneer beent boos weg en nu weten we nog niks. #bowgiestrong.