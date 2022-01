Er is een absolute waterstofbom ontploft in Hilversum - en wel midden in het hart van het imperium van John de Mol. Succesprogramma en kijkcijferkanon The Voice of Holland is van de buis gehaald wegens aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en andersoortige ellende - donderdag gaat de Voice of Pandora zingen bij het programma Boos. Een van de 'daders' is kennelijk Jeroen Rietbergen (*), de nono-bandleider, toch vooral bekend als de vreemdganger man van Linda de Mol. Die zit wel héél dicht in het Umfeld van de grote John en dus is hij meteen weggejorist & opgerot. Maar nu gaat er ook een hoofdrolspeler onder de bus: volgens De Tele is er naar verluidt aangifte gedaan tegen knuffelmocro en jurylid A. Bouali (alleen initiaal van de voornaam wegens privacy). En zo verpest een klein deel van de succesvolle Marokkanen het weer voor het deel dat niet succesvol is. Wat een joekel van een beerput.

Update 14.37 - Linda de Mol wist van affaire bij TVOH van haar partner, die zich enkele jaren geleden afspeelde

Update: Reactie Ali B.