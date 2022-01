:

Toch niet, want ze zijn daar nog niet voor veroordeeld. De zaak is nog nauwelijks onderzocht, er is destijds nooit aangifte gedaan en verder is er ook geen bewijs.

Ander puntje is dat zedendelinquenten niet per se ook overvallers zijn, of andersom. Veel criminelen zijn "gespecialiseerd" in bepaalde zaken.

En daarbij komt ook nog dat iemand die schuldig is aan zedendelict A, niet per se *dus* ook schuldig is aan zedendelict B. Dat is wat er mis ging in de Schiedammer parkmoord.