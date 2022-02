Ali B. heeft een baard. Glennis Grace boodschapt bij Jumbo. En Lil Kleine, eerder deze week nog veroordeeld tot een taakstraf wegens zinloos geweld, plet het hoofd van zijn vriendin Jaimie Vaes tussen het portier van zijn PC Hooft-tractor. Niet voor het eerst dat Lil Kaffer z'n cokepootjes niet thuis kan houden. Wel voor het laatst dat de moeder van z'n kind hem er mee weg laat komen? Het is allemaal bij Yvonne Coldeweijer te zien, de enige roddelprater die wij vertrouwen. Voor de beelden verwijzen we netjes naar de bron: haar Insta Stories. Kun je ook meteen Stennis Glennis en The Beard of Dubai zien. Alberta Verlinde praat je helemaal bij. Zodra de politie bij Lil Kutzak voor de deur staat, nemen wij hier de berichtgeving wel weer over. Nu alleen nog uitzoeken wat er precies met die hond is gebeurd.

UPDATE: 'Lil Kleine aangehouden' volgens Shownieuws volgens AD