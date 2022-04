Kent u dat? U bezoekt een website met antropologische natuurfilms en dan in een vierkantje rechts in beeld ziet u een foto van een stierenpik met daarbij de tekst: 'Ook een langere lul in drie minuten? Klik dan hier!' Dus wij steevast klikken natuurlijk, tegen beter weten in, want het is (meestal) gewoon onzin. Blijkt nu toch zomaar dat er zoiets bestaat als erectiepasta! Je smeert het goedje op je stang (of op je boterham, nog uitzoeken, red.) en dan *floep* ineens ben je een totale olifant met een magistrale broekslurf. Enfin, we zijn weer eens te laat, want de erectiepasta wordt uit de digitale schappen gehaald. Jammer Samantha! Vanavond kunnen we niet. Kijktip voor jou: Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, 20.28 uur, NET5.