De sfeer van corruptie wordt gewekt door de suggestie dat er allerlei stiekems is gebeurd. Lees je dan zo'n WOB-onthulling zoals bijvoorbeeld over de mondkapjes van de chauffeurs in de zorg, waarover wat correspondentie heen en weer ging tussen RIVM, OMT en ministerie, dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er maar heel weinig overblijft van de vage maar op luide toon (zoals altiijd) gedane beschuldigingen.

Want wat was er (in dat geval van die mondkapjes van de chauffeurs) aan de hand? Nou niet veel. Het OMT had suggesties gedaan voor die chauffeurs, terwijl andere werkenemrs in de zorg anderte adviezen qua bescherming kregen. Dat verschil werd opgemerkt door het ministerie en dus werd he OMT verzocht daar nog eens naar te kijken, want uiteindelijk moeten Mark en Hugo dit uitleggen aan het publiek en als er dan dingen niet logisch zijn, komt daar gezeik over.

Dus is het aangepast. Zodat de adviezen meer in lijn waren en uitlegbaar. Is dat HEEL erg, is dat belangenverstrengeling en weet ik wat? Nee natuurlijk. UIteindelijk bepalen OMT, RIVM en minister samen het beleid en de communicatie daarover. Dat het OMT dan verzocht wordt om met logischer aanbevelingen te komen die uitlegbaar zijn, wat zou dat dan nog?

Maar nee, Pieter Omtzigt roept alweer dat het een grote gemene doofpot is van het kartel en de hele oppositie roept alweer schande. Ik vraag me af, dit elkaar naaien op details en dan vooral de sfeer van criminele zaakjes die wordt opgeroepen, die slaat uiteraard aan bij sensatiebelust publiek, maar als je ECHT kijkt naar wat er gebeurt, is het allemaal totaal begrijpelijk en logisch.

Ondertussen krijgt het publiek dat alleen de koppen leest en luistert naar de toon en niet naar de inhoud, het idee dat het genaaid wordt. Dat levert weer stemmen op voor de luide roepers, en dus holt het vertrouwen in de democratie verder uit. Dit ge-WOB is hartstikke leuk natuurlijk, maar probeer nu eens dingen te vinden die echt corrupt en crimineel zijn. Die zijn er nauwelijks in dit Corona-dossier. Of er moet nog iets enorms boven komen. Maar dat verwacht ik niet.