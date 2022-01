Vorige week ontdekte het laatste bastion van kritische parlementaire journalistiek, SBS Hart van Nederland, dat Hugo de Jonge een kritisch rapport van de Raad voor de Rechtspraak wekenlang achter had gehouden voor de Kamer, en vlak voor kerst pas op de post deed. "Gewoon een foutje", zei Hugo tegen Sam Hagens maar dat was natuurlijk een leugen. Op 1 januari ontdekte Pieter Omtzigt nóg een goed verstopt rapport dat kritisch is op het schijnveilige schapensysteem 2G, maar toen was ons Wob-verzoek al de deur uit: GeenStijl heeft op 29 december een briefje naar VWS gestuurd om te vragen naar het hoe & waarom Hugo dit cruciale rapport met opzet twee coronadebatten lang achter zijn glimmende ijdelheid verstopt hield.

In ons verzoek vragen we naar "alle stukken over (de inhoud van) vorenbedoeld spoedadvies, de fase voorafgaande aan de ontvangst van het advies, de fase ten tijde van beschikking over het advies, de fase na ontvangst van het advies en alles dat dat daarmee samenhangt, alsook stukken met betrekking tot de wijze waarop de minister, naar derden, met het spoedadvies is omgegaan en de wijze waarop dat naar buiten zou worden gebracht."

Officieel moet VWS binnen vier weken antwoorden. Maar iedereen en z'n Nieuwsuurkijker raadt het al: Hugo heeft het ambtelijke lakleger ingezet om alle verzoeken te vertragen, traineren en/of onleesbaar te maken. We kregen binnen vier werkdagen een briefje terug waarin staat dat het helaas niet binnen vier weken zal lukken om onze simpele vragen te beantwoorden. Want VWS heeft het te druk met coronawobs. Maar het is niet dat we naar alle bonnetjes van die verdwenen 5 miljard vragen, we willen gewoon wat mails en whatsappjes die over (het achterhouden van) dat advies zijn uitgewisseld. Dat is is geen deep dive in jarenlange archieven van chaos & crisis, maar even Ctrl+F in de mailbox van Hugo plus z'n Whatsappchats exporteren uit die iPad waar hij in Vak K altijd zo verdiept in is terwijl Kamerleden tegen zijn rug praten.

Ja, dat mogen we dus niet weten van VWS. Maar wel van de wet, dus onze reactie op VWS is dat we niet akkoord gaan met deze werkwijze, en dat we VWS gewoon aan de wettelijke termijnen (vier weken plus eenmalig vier weken verdaging) zullen houden. Dit topic wordt derhalve ook per fax verzonden aan de betreffende weigerambtenaren.

De zin "Deze informatie wordt gefaseerd openbaargemaakt met de openbaarmaking van informatie inzake deelonderwerpen Overleg VWS en Scenario’s en maatregelen. Zodra de informatie is gepubliceerd zult u geïnformeerd worden over de vindplaats" betekent: "Alles gaat straks ooit later wie weet waneer op de grote hoop".