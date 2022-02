Dat geneuzel over 'men moest werken onder crisis omstandigheden'. Hou toch op. Ten eerste is er dramatisch (lees: geen) crisisbeleid gevoerd. Daarnaast is er geen moment échte crisis geweest, alleen de dreiging van. Een paar rellen hier en een overbelast ziekenhuis daar. Hoe zwaar dat ook heeft mogen drukken op sommige mensen, met een echte crisis had het weinig te maken, laat staan op de ministeries zelf. Ja, politieke crisis was het zeker, maar dat had meer met een incapabel kabinet te maken die moest aftreden en vervolgens driekwart jaar nodig had om dezelfde poppetjes in een andere opstelling neer te zetten en ondertussen de ene blunder na de ander beging. En wat gebeurt er op die ministeries als er straks daadwerkelijk een dijk doorbreekt, onze infrastructuursystemen gehackt worden of een Russisch leger de grens over wandelt? Die ambtenaren vallen dan bij bosjes -totaal verstijfd van schrik- van hun bureaustoel en rollen linea recta de ziektewet in. De toon van de geopenbaarde e-mails verraden echter helemaal niet zo'n crisis en stressvolle sfeer. Ambtelijke billen werden afgeveegd met grondrechten en miljarden belastinggeld werd in blinde paniek (of toch niet?) een onbekende put in geflikkerd. Men maakte zich drukker over beeldvorming dan over welke crisis zich dan ook in het land heeft mogen afspelen.