Dokter Angelique Coetzee was een van de eerste Zuid-Afrikaanse wetenschappers die omikron ontdekte, maar werd vervolgens geconfronteerd met medici en politici wereldwijd die haar opriepen om te verzwijgen dat het een milde variant is. Sterker nog: ze moest de gevaren van de virusvariant overdrijven. Bij de oosterburen (maar niet in de Nederlandse media) lezen we dat onder meer Nederlandse wetenschappers (medici? Marion Koopmans of andere OMT'ers? Vieze VWS-worstenmakers? Ernst Kuipers?) haar onder druk zetten en bekritiseerden omdat ze omikron mild noemde. Wat omikron dus ook ruimschoots gebleken is. Al in november - toen de milde variant die het einde van de pandemie heeft ingeluid opdook - waren er virologen die zeiden dat de angstreflex te groot was maar dat nam niet weg dat Nederland in een absurde en onnodige lockdown werd gegooid, dat we nog steeds coronapassen moeten gebruiken en dat er nog steeds stupide koehandel over een uurtje eerder dicht of een uurtje langer open is. Allemaal voor niks. Of allemaal om de coronapas permanent te kunnen maken, zonder duidelijke ToEtSiNgSkAdErS aan grondrechten, rechtsstaat en democratie? Om de boosburger te breken en te voorkomen dat WE het Binnenhof bestormen? Het is over. Omikron is het eindspel. Pleur weg die QR-pas en ga naar buiten, het gewone leven is weer begonnen - het enige dat nog voor beperkingen zorgt, zijn de regeltjes zelf. Dat hebben we zelf proefondervindelijk getest, geproefd en geleefd in het openluchtlaboratorium dat Het Echte Leven in Europa heet.