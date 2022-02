De coronamelder app, dat nutteloze ding dat niemand gebruikte, is een beschimmelde worst uit het dickpic-album van de Rutte Doctrine. Dat blijkt uit vrijgegeven Wobdocumenten waarin deze worst plotseling ongevraagd opduikt. De Haagse worstenmakers wilden gedragsverandering bij burgers afdwingen door te liegen dat het gebruik van de coronamelder app in de toekomst tot minder maatregelen zou leiden. Dat is niet alleen met de kennis van nu een leugen (want we zijn inmiddels grondrechtelijk geëscaleerd naar de QR-pas, dat nutteloze ding waar we nooit meer vanaf komen), dat was ook toen al een "worst die wordt voorgehouden", wat Haags is voor: 'Verkoop die troep op valse gronden, als dat eigenwijze burgertuig die app maar installeert'. Nog erger is dat de ambtenaren WISTEN dat ze grondrechten aan het beschadigen waren op hele wankele gronden, dat er geen democratische legitimatie was en dat ze dat allemaal OPZETTELIJK VERZWEGEN HEBBEN. Want dankzij de spoedwet konden ambtenaren doen wat ze wilden: "Met die tijdelijkheid en die flexibiliteit zit het bij noodverordeningen wel goed." Tuig.

5500 pagina's Wob dus hierrr, maar de meest relevante feiten in de pica's hieronder, via de oplettende THIERRY BAUDET, want als je worst voorhoudt, zul je "wappies" oogsten. Het is ook niet dat we het nog niet wisten, maar het is goed dat we het maar weer eens zwart op wit zien: we worden geregeerd door gewetenloos ambtelijk schuim. Weg met die vieze worst, NU.

Nu de 3G-versie ook nog DEAUD graag