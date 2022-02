Zeker waar. Wel handig om te onderkennen dat het narcisme overal om zich heen grijpt. Het idee dat 'je zelf onderzoek moet doen' (alt right, ant-vaxx) of 'jezelf moet edjoeketen' (dwaas Links, nieuw racisme lobby) is natuurlijk ook verre van okay. Het idee dat iedereen expert kan zijn op welk gebied dan ook is wat mij betreft nogal van de pot gepleurd. Er zijn nu zoveel burgemeesters in oorlogstijd/dwarse denkers/onafhankelijke geesten dat het wel een beetje vermoeiend begint te worden.

Betekent niet dat ik het gevoel van onbehagen niet deel - dat hebben veel mensen, terecht denk ik. Maar dat is niet hetzelfde als menen te weten wat er nu precies aan de hand is en wat de juiste weg is die we als maatschappij moeten bewandelen.