Met de kennis van nu kijk je toch een beetje anders tegen die eerste foto aan. Je kon toen nog denken dat hij een spelletje speelde, dat hij een rol speelde. en dat er een idee achter zat. Maar nu weet je dat dat idee eigenlijk enkel werd gecreëerd door je eigen wensdenken, dat je veel te veel in zijn hoofd had gestopt, subtiliteit bijvoorbeeld, verfijndheid, verstand ook en historisch inzicht en nog zoveel meer.

Die Gideon loopt achter leegheid aan weten we nu, en dan maakt het geen drol meer uit of hij er nou goed uitziet of niet. Valt best mee eigenlijk, als je dat vergelijkt met hoe hij in zijn te strakke pakkie achter het spreekgestoelte staat te raaskallen met dat hogem onaangename stemmetje van 'm.

Ach.

GS, alsjeblieft geen strandfoto's van Lientje. En ook niet van Kauthar, of het moet en stoute plaatjes zijn, en niet een foto van haar in een boerkini. En van Omtzigt ook geen plaatjes, of van Kaag.