"Slavernijexcuses nog niet uitgesproken, maar de roep om meer geld klinkt al''

Dat wist je toch al. Dat kon je toch al jaren en van kilometers afstand aan zien komen. Die excuses die maar geëist bleven worden, is niets meer of minder dan een opmaat naar financiële Wiedergutmachung. Het verschil met destijds Duitsland is slechts dat daders en slachtoffers in de 19e eeuw leefden en allang dood zijn. Niemand die nu leeft heeft er ook maar één gekend.

En wat ik hier al vaak zei, hè: zodra die excuses worden gemaakt zal Liesbeth Zegveld zich meteen melden:

"Maar de advocaat, gespecialiseerd in mensenrechtenschendingen, vindt dat individuele compensatie wel mogelijk zou moeten zijn. “Dat is misschien wel ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Er is veel bewaard gebleven.”

En die anti-discriminatie coördinator, die Rabin Baldewsingh, die laatst nog pleitte voor hoofddoeken bij de politie, weet van gekkigheid niet meer wat hij moet eisen:

"Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh vindt dat de koning excuses moet maken en niet het kabinet.''

''Verder hoopt hij dat de dag van de excuses een nationale vrije dag wordt "zodat we in educatieve zin een gezamenlijke toekomst kunnen opbouwen. En ik hoop dat de jaarlijkse herdenking een herdenking wordt waar het staatshoofd ook bij aanwezig is."

En natuurlijk kransleggingen, The Last Post, twee minuten stilte, the works. Laten we de 4 mei herdenking maar afschaffen; dat gaat over WW2, dat is al zo lang geleden. Ons slavernijverleden, dat is veel actueler, door de ''pijn'' die de arme nazaten nog steeds zeggen te voelen. Allemaal onze schuld. Geef ze geld, geef ze villa's, geef ze Porsches, alles om het leed wat te verzachten.

En mocht je denken dat hiermee de waanzin een hoogtepunt heeft bereikt, lees dan even het artikel van de half-seniele oldtimer Han vd Horst op de Joop, die voorstelt, als men Nederland dan toch echt 'te vol' vindt, dat de autochtonen er dan maar uit moeten gaan. Dan komen er meer huizen vrij en zitplaatsen in de treinen; voor de Afrikanen en de moslims, neem ik aan, want die instroom moet gewoon door blijven gaan.

Nederland schaft sich ab.