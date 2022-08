Godverdomme jongens, ons taalgebruik wordt nodeloos grof. "EEN PREMIER DIE DE GANG VAN ZAKEN RUK NOEMT." Nu hebben we een heel vat aan kwalificaties voor Mark Rutte in combinatie met de gang van zaken maar het extreem zouteloze 'ruk' drijft echt helemaal bovenop, aan de kindvriendelijke oppervlakte. Ruk ruk ruk. Een voetbaltrainer die zegt dat zijn team 'fucking good football' speelt. Geen idee of die klerkenkop van een Hans Nijenhuis van het Algemeen Dagblad tussen het wisselen van zijn mannenmaandverband door Erik ten Hag weleens in het Nederlands heeft horen praten, maar die man is dolblij als er een coherent rijtje van zes woorden uit zijn mond komt, waarbij het laatste woord een beetje logisch past bij het woord ervoor. En dan mogen twee taalkundigen van tegen de 80 - Jan Kutjesbouwer en nog iemand - eikelen over de vergroving: "Inmiddels is het bijna normaal om een vrouw van veertig 'kut' te horen zeggen." Nou nou nou, een vrouw van veertig die 'kut' zegt, het lijkt verdorie wel woordelijke genocide. Er staan negen bekende vrouwen in de Linda hun tieten te showen in een themanummer over preutsheid en taboes en een week later lijmt Hans Nijenhuis 670 woorden aan elkaar met z'n eigen tranensmegma omdat een vrouw van 40 'kut' zegt. En die Kutjesbouwer werd ooit een hotel uitgezet omdat hij riep 'What does it take to make a fucking phone call?!' Dat verraadt al dat hij mocht wegwezen omdat hij zich gedroeg als een pedante lul, niet vanwege het woord 'fucking'. Enfin, dikke onzindiscussie verder, Hans Nijenhuis is een man met een grote kut.