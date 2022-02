NL-Alert 18-02-2022 17:12

Extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland. Blijf binnen. Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties. Het noodummer is overbelast. Nadere informatie en updates op politie.nl.// Extreme weather in large parts of the Netherlands. Stay indoors. Only call the emergency number 112 in a life threatening situation. The emergency number is overloaded. For more details and updates, see politie.nl.