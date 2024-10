Nog niet de helft (45%) van de mensen met een houtkachel, pelletkachel of open haard is bekend met de Stookwijzer, blijkt uit onderzoek onder het RTL Nieuwspanel. Van de stokers die de site wel kennen zegt bovendien 54 procent er nooit naar te kijken voordat de kachel wordt aangestoken. Dat betekent dat zo'n acht op de tien kachelbezitters de Stookwijzer niet kennen en/of nooit checken.

Hallo RTL, hier stoker en kachelbezitter Pritt S (achternaam bekend bij de redactie). De reden waarom wij de Stookwijzer niet checken is omdat-ie een uur in de wind STINKT. Er klopt geen ene reet van. Alhieronder de MIST en WIND momentopnames omstreeks 09:00 uur hedenochtend. Oké, Buienradar, dus dat is ook RTL, daarom hier Weerplaza. ProTip: vergeet die Stookwijzer. Loop naar buiten. Snuif. Voel. Kijk.