Voordat u vraagt waar we het allemaal aan verdiend hebben: dat is dus klimaatverandering. Het heeft vannacht weer pijpenstelen geregend zodat u straks in de zomer na drie dagen zonneschijn kapotgebombardeerd kan worden met hyperdroogte des doods. Of bent u soms niet bekend met WEERSEXTREMEN, vuige ontkenner? Welnu, vannacht weer een boel wateroverlast, bijvoorbeeld in Brabant waar het water bij de mensen naar binnen stroomde. Vandaag eerst nog droog, straks 'felle regen- en onweersbuien'. Weerman Ed constateert dat 'mei hard op weg is om een toppositie te bemachtigen op de ranglijst van natste meimaanden sinds 1901'. Het lijkt de slaapkamer wel! Nee hoor grapje.