Het was vast niemand ontgaan dat Netflix de nieuwe LOL-show van Ricky Gervais streamt. Ricky Gervais is een soort wandelende GS wat betreft reageren op dingen die niet mogen van alleshaters: die dingen doet hij dan juist wél. En veel. En snoeihard. Want waar. En godverdomme KK-GRAPPIG! Deze keer maakt Gervais dan ook vooral snoeiharde briljante grappen waarbij je gegarandeerd de kloten uit je witte Sloggi lacht over transgenders, transgelul, man/vrouw-identificatie en alle andere dingen waardoor eerder Dave Chapelle kapot moest van de woke-cancelbrigade. Anyway, bij de VARA Gids hebben ze een of andere recensiedingesafdeling waar kennelijk ook ene Omar Larabi werkt. Larabi is een millennial, jankerd, drammer, sissy, snowflake, watje, frusti, cancelaar, SJW, knor, pluis, fluim, faalhaas, incel, woke-marxist, jankbaby, broekenpisser, ongetwijfeld obees/nonbinair/lesbisch/panseksueel en roelstoelrijdend, achterneef van Suck my Dick Zijp en een Francisco van Jole-junior, dus toekomstig PvdA-Kamerlid. Larabi schreef een recensie over de nieuwe Gervais die zich laat samenvatten als: 'Humor en ironie zijn kwetsend en racisme, Ricky Gervais moet kapot want transfoob!'. Die hele recensie kun je integraal hieronder lezen en zekersteweten denk je daarna nog maar één ding, namelijk: 'Wat een tópshow van een tópkomiek! Die ga ik meteen kijken!'. Dank daarvoor VARA! (Groetjes aan Roy en Cecile).

Huiliehuilie, drammerdedramdram, kwetserdekwetskwets, ironie is een misdaad!

NIEUWE VOORSTELLING VAN BRITSE PROVOCATEUR STAAT OPNIEUW IN HET TEKEN VAN TRANSFOBE GRAPPEN.

Ricky Gervais legt aan het begin van zijn nieuwe voorstelling SuperNature de bezoekers nog even uit hoe het zit met humor en ironie. Oftewel, hij bedoelt zometeen het tegenovergestelde van wat hij zegt. En dat blijkt, net als bij de recente specials van Dave Chappelle, een vrijbrief voor een keur aan onsmakelijke grappen over transgender personen. Waaronder een treurig gebbetje over Gervais’ vakgenoot Eddie Izzard. Gervais is net als Chappelle gefascineerd door geslachtsoperaties en door moderne en eerdere definities van vrouwelijkheid en mannelijkheid.

Dus bezigt Gervais geneuzel over voornaamwoorden, over vrouwen met baarden en penissen, en hoe hij in sommige gevallen 'nog liever Louis C.K. had zien masturberen'. Een rode draad ontbreekt in de voorstelling, die is kennelijk verruild voor grappen die een provocatief effect moeten sorteren. Zoals wanneer Gervais stelt dat je als komiek soms naar beneden moet slaan, ‘zoals bij een lichamelijk beperkte kleuter’. Saillant is ook dat types als Gervais telkens reppen over cancelcultuur terwijl ze zelf bakken met geld blijven verdienen, ondanks de kritiek die ze krijgen op hun werk. De fans zijn nooit vertrokken.

Maar Gervais’ laat in SuperNature geen cutting-edge-humor zien. Sommige grappen, zoals over een denkbeeldige Chinese man, kan je zonder blikken of blozen zelfs racistisch noemen. Of toch ironie? Nee. Gervais wil graag ongefilterd zijn mening verkondigen en indirect grappen maken over trans mensen en minderheden, en de kijker moet daar dan maar om lachen, of de zaal verlaten. Alles onder de noemer van ironie. Aan het einde laat de Brit nog even een glimp zien van wat hij ook kan, met een paar grappen over zijn jeugdjaren. Gewoon geestige observaties over begrafenissen en anekdotes uit de schoolklas.

Die passage is wel grappig, maar ook tekenend: Gervais moet voor het beste materiaal diep graven in zijn verleden. Omdat er weinig te lachen valt over zijn bespiegelingen van het nu.

Ricky Gervais: SuperNature, vanaf 24 mei 2022 op Netflix