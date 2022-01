Kim Jong-un is gevaarlijk omdat hij onberekenbaar is. China heeft moeite om hem in het gareel te houden, want hij is gek genoeg om Zuid-Korea en Amerika aan te vallen zodra hij genoeg hypersonische voetzoekers heeft. Die dingen zijn bijna niet neer te halen omdat de afweersystemen ook snel moeten zijn. Dat zou een preventieve aanval op Noord-Korea uit kunnen lokken. Vandaar die treinen, dat maakt het erg moeilijk om N-K een fatale klap uit te delen. En juist dat feit werkt een preventieve slag nog verder in de hand. Kim speelt met vuur terwijl zijn bevolking honger lijdt. Hij is een erg gevaarlijk figuur.