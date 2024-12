Nou, DAT WAS ME WEL WAT in Zuid-Korea gisteren. Bij het vallen van de nacht besloot president Yoon Suk-yeol ineens de staat van beleg uit te roepen, waarna iedereen collectief reageerde met BRO WAT DE FUCK. De gehele politiek, inclusief zijn eigen partijgenoten, keerde zich vrijwel onmiddellijk tegen de beslissing. Vrijwel onmiddelijk trokken er tanks door de straten en trok het leger naar het parlement, waar men middels een stemming de staat van beleg ongeldig wilden verklaren. Mede dankzij een groep burgers die de militairen tegenhield bij de ingang van het parlementsgebouw konden uiteindelijk 190 van de 300 parlementsleden deelnemen aan de stemming, waarbij de martial law unaniem werd weggestemd. Een paar uur later besloot president Yoon dan ook om de boel toch maar terug te draaien, foutje joh ken gebeuren no hard feelings... NEE NATUURLIJK NIET. De al niet bepaald populaire president was echt eventjes helemaal gek geworden en nu wil Zuid-Korea van hem af.

Het lijkt allemaal wel behoorlijk op een slecht uitgevoerde staatsgreep en het land is, dankzij stoïcijns handelen van het parlement en wat dappere burgers, aan de dood ontsnapt. Nou was Yoon Suk-yeol al nooit heel populair; hij won in 2022 de presidentsverkiezingen op minder dan een procent en is sindsdien vooral vaak onderwerp van controverse. Vorige maand moest hij nog door het stof vanwege een schandaal rondom zijn vrouw, die een PEPERDURE Dior-tas had aangenomen (hahaaa ja de vrouwtjes amirite, red.) terwijl vrouwen van politici van de wet geen giften van boven de 700 dollar mogen aannemen. Yoon maakt excuses, maar riep ook vrijwel constant "FAKE NEWS" en "NOORD-KOREAANSE INMENGING". Een boodschap waarbij, ondanks dat de noorderburen uiteraard een bedreiging vormen, iedereen vooral zoiets heeft van nounounou zo erg is het allemaal ook weer niet. Dezelfde vage claim over "North Korean forces" werd ingezet als reden voor de machtsgreep van gisteren. Er is nog veel onduidelijk over de totstandkoming van het besluit om de staat van beleg uit te roepen, waaronder de vraag of er van tevoren wel met de Zuid-Koreaanse Raad van State is vergaderd over het besluit. Als dat niet het geval blijkt te zijn, kan Yoon worden vervolgd.

De oppositie heeft intussen een motie ingediend waarmee een afzettingsprocedure in gang wordt gezet en zelfs Yoons eigen partij denkt erover om hem het lidmaatschap te ontzeggen. Voormalige vertrouwelingen van de president gooien nu de handdoek in de ring, zo is een groot deel van zijn eigen personeel per direct opgestapt en heeft ook de minister van Defensie (die intern het brein achter de coup zou zijn geweest) het hazenpad gekozen. De protesterende menigte voor de National Assembly is na vannacht alleen maar gegroeid en in meerdere grote steden gaan vandaag mensen de straat op om op te roepen tot het aftreden dan wel afzetten van de president. Over de motie van afzetting wordt later deze week gestemd, waarna Yoon waarschijnlijk voor het constitutioneel hof zal moeten verschijnen. De chaotische teloorgang van Yoon is koren op de molen van oppositieleider Lee Jae-myung, die in 2022 dus nipt van hem verloor en gisteren nog over een muur klom om de democratie te redden. Lee lijkt de gedoodverfde opvolger van Yoon, maar is ook niet bepaald vrij van schandalen en wordt door de aanhangers van Yoon gezien als te "pro-Noord-Koreaans". Afijn, voor nu is de boel met een sisser afgelopen.