Het hele circus begon op 3 december vorig jaar, toen als vanuit het niets de staat van beleg werd afgekondigd door president Yoon Suk-yeol om "Noord-Koreaanse invloeden binnen de nationale overheid" de kop in te drukken. De Democratische Partij werd ervan beschuldigd doordrenkt te zijn van het communistische kwaad van de Noorderlingen, dus werd vrijwel direct het leger op het parlement in Seoul afgestuurd. Ondertussen snelden ook de verbouwereerde leden van het parlement naar de National Assembly, waar het vervolgens matten werd tussen de troepen bij de ingang en de politici die naar binnen wilden. Een historisch beeld van die nacht: oppositieleider Lee Yae-myun die zich al livestreamend een weg baande naar de vergaderzaal en daarbij over een muur klom om de soldaten te ontwijken. Zowel vanuit de oppositie als een deel van Yoons eigen People Power Party (Gungminui-him, voor kennissen) was de boodschap: dit mocht niet. Dat oordeel wordt nu onderstreept door het constitutioneel hof van Zuid-Korea; 4 maanden later is president Yoon officieel afgezet. Voor als dat niet was gebeurd, had het ministerie van Defensie alvast aangekondigd eventuele orders voor een nieuwe staat van beleg te zullen negeren.

Na maanden van batschit craziness (een greep uit de bizarre headlines: dagenlange stand-off tussen de beveiligers van Yoon en de politie, Yoons defensieminister die een zelfmoordpoging overleeft, 2 afgezette tussenpauzen, de theorie dat dit allemaal begon met een illegaal verkregen Dior-tas van de first lady EN dan was er ook nog een nationaal drama in de vorm van de Jeju Air-ramp) zal de rust moeten wederkeren. De interimpresident zal binnen 60 dagen presidentsverkiezingen moeten uitschrijven. Bij de Democratische Partij zal Lee Yae-myung de kar trekken, de PPP zit in een identiteitscrisis na het grote verlies van Yoon en zal waarschijnlijk interne voorverkiezingen houden. Nou, het was gezellig. Tot de volgende afzetting!