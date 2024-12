Haha hij keek. Nou dit was het dan voor president Yoon Suk-yeol van Zuid-Korea. Hij is formeel geschorst nadat een tweede afzettingsmotie door 204 van de 300 parlementsleden werd gesteund , waarvan 12 parlementsleden van de regeringspartij. Op hetzelfde moment werd een belangrijke inlichtingencommandant die nauw betrokken zou zijn geweest bij de "staatsgreep" gearresteerd als onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van Yoons regering. Dit alles tot grote vreugde van de oppositiepartijen en de grote groepen demonstranten die al anderhalve week om afzetting vragen, hoewel er in Seoul ook kleine tegendemonstraties ontstonden na Yoons schorsing. Volgens landelijke peilingen staat 11 procent van het electoraat nog achter de president en zijn handelen. Dat is erg weinig en tevens ruim de helft minder steun dan voor het onverwachts uitroepen van de staat van beleg op 3 december , maar toch. Ook de leider van Yoons People Power Party, die geen voorstander was van een afzettingsprocedure maar er ondertussen ook wel behoorlijk klaar mee was, heeft steun uitgesproken voor het handelen van het parlement. HOE NU VERDER? Nou, om maar even met de open deur in huis te vallen... Het is daar nog lang niet opgelost hoorrrr.

SEOUL ( @CNN ) — YOON IMPEACHMENT — Joyous reaction from demonstrator Lee cha-hyoung: “I’m very proud of our people. And, it’s our victory, and democracy victory, and our people’s victory! So, WE DID IT!” CNN super interns Ava Ko & Eunseo Jeong shot this vid! pic.twitter.com/CCUJURFjYj

Het lot van de president zal uiteindelijk worden bepaald door het constitutioneel hof, maar die gaan niet over een nacht ijs dus dat wordt een rechtszaak die makkelijk een paar maanden kan duren. In het constitutioneel hof is plek voor 9 rechters waarvan op dit moment 6 zetels zijn ingenomen, tevens het minimum aantal rechters dat nodig is voor een geldige uitspraak. De 6 rechters moeten tot een unaniem oordeel komen, anders gaat de afzetting niet door. Komt nog bij dat 4 van die 6 zijn benoemd door Yoon zelf en over het algemeen conservatief-gezind zijn. Het lijkt verdorie Amerika wel. De kans bestaat dat er in de tussentijd nog 3 nieuwe rechters benoemd zullen worden via een versneld proces; 1 rechter die is uitgekozen door de regeringspartij en 2 door de oppositie. Het is onduidelijk hoelang het strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenissen van 3 december gaat duren, maar de kans bestaat dus dat deze eerder klaar is dan het afzettingsproces.

De regering, of wat ervan over is, wordt intussen geleid door (de door Yoon Suk-yeol benoemde) minister-president Han Duck-soo. In een toespraak heeft Han benadrukt dat hij zich wil focussen op het stabiliseren van de huidige politieke situatie. Fatsoenlijk doorgaan met regeren wordt een flinke kluif, want het huidige Zuid-Korea is VERDEELDER DAN OOIT. Gelukkig komt over 2 weken het nieuwe seizoen van Squid Game uit.