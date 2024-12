Er zijn best wel weinig mensen met wie we graag zouden ruilen en op dit moment is president Yoon Suk Yeol van Zuid-Korea daar zeker niet een van. Zou ook kut zijn voor jullie want die gast kan vast niet leuk schrijven. ANYWAY, president Yoon kan dus afgezet worden vanwege de "mislukte staatsgreep" van dinsdag MAAR dan moeten er wel tenminste 8 van zijn partijgenoten komend weekend voor de afzettingsmotie in het parlement stemmen OF moet de fractie van de regeringspartij zich onthouden van stemmen. Het ziet er naar uit de stemming grote kans van slagen heeft, aangezien Yoons eigen People Power Party het afzetten zegt te steunen. De regeringspartij is gedraaid nadat naar buiten kwam dat Yoon van plan was om POLITIEKE TEGENSTANDERS TE LATEN ARRESTEREN. Als de stemming het haalt, dan buigt het constitutioneel hof zich over de zaak en moeten tenminste 6 rechters van het hof de afzetting goedkeuren. Op dit moment bestaat het constitutioneel hof uit 6 rechters in totaal, waarvan 4 door Yoon benoemd zijn. De kans dat die nog achter Yoon blijven staan lijkt klein. Ondertussen wordt het presidentschap van Yoon wordt ook vanaf een ander front bedreigd: de politie is een onderzoek gestart naar of zijn regering zich schuldig heeft gemaakt aan LANDVERRAAD.Â

De afgetreden defensieminister Kim Yong-hyun heeft intussen ook reden om het aardig benauwd te krijgen. Hij zou achter de schermen de voornaamste architect zijn geweest achter het uitroepen van de staat van beleg en de poging het parlement te belegeren. Volgens geruchten bereidde hij zich sinds zijn aftreden voor op een vluchtpoging, maar als onderdeel van het onderzoek naar mogelijk landverraad heeft Kim een uitreisverbod opgelegd gekregen. Naast het handelen van Yoon en Kim wordt ook de rol van legerleider Park An-su onderzocht, die intussen overigens ook is afgetreden.

EN WEET JE WIE TROUWENS OOK IN ZUID-KOREA IS? Dua Lipa. Dat kunnen ze er daar echt even NIET bij hebben.