Het is nog steeds een grote teringzooi in Zuid-Korea. 105 van de 108 parlementsleden van de regerende People Power Party zijn weggelopen tijdens de stemming over het afzetten van president Yoon Suk-yeol, waardoor de motie het niet gehaald heeft. De keuze om de president te sparen komt voort uit een dealtje tussen Yoon en de PPP, die nu zegt af te sturen op een "vervroegd aftreden" van de president. Volgens partijvoorzitter Han Dong-hoon zal de president tot aan dat aftreden niet betrokken worden bij staatszaken, maar dat is natuurlijk NOGAL VAAG. Het ministerie van Defensie zegt dan ook dat Yoon nog gewoon de baas is over het leger, wat het allemaal nog eens extra vaag maakt. Om aan de vaagheden een einde te maken gaat de Democratische oppositie gewoon lekker nog eens proberen om van Yoon af te komen; zaterdag wordt opnieuw een motie over een afzettingsprocedure in stemming gebracht. Dinsdag stemt het parlement over het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie naar de kortstondige militaire machtsgreep van een week geleden.

Ondertussen heeft de president ook zijn eigen travel-ban te pakken, nadat eerder al zijn ex-defensieminister het land niet meer uit mocht. Het uitreisverbod heeft dan weer te maken met het strafrechtelijke onderzoek naar het handelen van Yoon. Ook in het straatbeeld is er nog maar weinig houvast voor de president. De door de oppositie aangedreven protesten worden heviger en ook de vakbonden dreigen met stakingen om het opstappen van de president af te dwingen.