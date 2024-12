Hee die weet de noodknop wel te vinden. President van Zuid-Korea Yoon Suk-Yeol heeft zojuist in een onaangekondigde toespraak op nationale TV een staat van beleg afgekondigd. Dat doet hij natuurlijk niet zomaar, maar "to protect the free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces, to eradicate the despicable pro-North Korean anti-state forces that are plundering the freedom and happiness of our people, and to protect the free constitutional order." Jongens kijk nou uit, dit wordt een zooitje.

UPDATE 16u30: Er gebeurt VEEL. Eigenlijk lijkt NIEMAND blij met de zojuist uitgeroepen staat van beleg, inclusief de parlementaire fractie van de partij van president Yoon. Oppositieleider Zuid-Korea spreekt van "verraad" door Yoon. Ook verzamelt zich een woedende menigte voor het parlementsgebouw in Seoul. Daar wordt geprobeerd middels een stemming de staat van beleg te stoppen.

UPDATE 16u41: Het lijkt erop dat de burgers die zich verzamelen voor het parlementsgebouw de soldaten tegenhouden, die dan weer de stemming tegen de staat van beleg tegen proberen te houden en parlementsleden die naar binnen willen tegenhouden.

UPDATE 16u55: Nog erg veel vraagtekens op dit moment. President Yoon roept staat van beleg uit vanwege "North Korean communist forces". Niemand lijkt echter te begrijpen welke forces dan precies en hoe het leger die moet tackelen. NIEMAND is het met Yoon eens en dan is er de vraag die steeds belangrijker lijkt te worden: is dit nou een staatsgreep??

UPDATE 17u02: Hee daar gaat de beurs.

UPDATE 17u04: STAAT VAN BELEG ONGELDIG VERKLAARD, althans daar stemt het parlement unaniem voor. Applaus in de zaal, onduidelijkheid over wat de reactie wordt van Yoon. Als hij geen totale gek is respecteert hij de grondwet, maar na de afgelopen uren weten we dat niet meer zeker.

UPDATE 17u21: Het lijkt rustiger buiten het parlementsgebouw, soldaten wachten op verdere instructies. Helikopters die nabij de National Assembly waren geland zouden weer zijn vertrokken.

UPDATE 17u30: Naar verluidt zijn partijgenoten van de president ondertussen bijeen op het hoofdkwartier van de People Power Party (ja, zo heten de conservatieven daar echt).

UPDATE 17u40: Op Koreaans X veel lofzang voor de burgers die zich midden in de nacht voor het parlement verzamelden om de militairen tegen te houden. Het was een soort omgekeerde January 6th daar. Ondertussen wacht het land op bericht van president Yoon Suk-Yeol en wordt bij het parlement gedemonstreerd voor zijn aftreden.

UPDATE 18:15: Kim Dong-yeon, gouverneur van de provincie Gyeonggi-do en prominent lid van de Democraten, spreekt van een mislukte coup door president Yoon.

UPDATE 18u27: Reuters is LIVE vanaf het plein voor de National Assembly.

UPDATE 18u55: Inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie is afgetreden uit onvrede over de staat van beleg. Verder is het nog altijd wachten op reactie van Yoon, dat kan best tot de ochtend (lokale tijd, avond/nacht bij ons) duren. De demonstrerende menigte voor het parlement lijkt overigens voor het grootste deel te bestaan uit leden en sympathisanten van de grootste oppositiepartij, die slim inhaakt op de enorme wanorde.

UPDATE 19u04: Bevestigd: Het ministerie van Defensie laat weten dat de staat van beleg van kracht is totdat de president deze opheft. Intern zou defensieminister Kim Yong-hyeon de grote aandrijver van de 'coup' zijn geweest.

UPDATE 19u30: Op het plein loopt intussen wat politie, geen ingrijpen en belangrijker: geen leger.

UPDATE 19u45: President Biden wordt gebriefd over wat er gaande is in Zuid-Korea en wat Zuid-Korea ook alweer is.

UPDATE 19u55: Een linie politieagenten lijkt een charge uit te voeren om demonstranten van het plein af te krijgen. Een milde charge, maar toch. Duw en trekwerk. Update van de update: de agenten trekken weer terug.

UPDATE 19u32: President Yoon heft staat van beleg op. Demonstranten feesten, maar WTF WAS DIT JONGENS? Dit moet toch wel het einde van president Yoon en zijn regering betekenen, maar voor nu: WELTERUSTEN KOREANEN!