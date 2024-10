Dit is wat de consument verdient: eindelijk weer wat entertainment value uit de saaiste oorlog ter wereld. Zuid-Korea's Yonhap News Agency schrijft vandaag: "South Korea's spy agency said Friday it believes North Korea has decided to send large-scale troops to support Russia in its war against Ukraine and has already begun deployment (...). North has recently decided to send four brigades of 12,000 soldiers, including special forces, to the war in Ukraine, which would mark North Korea's first large-scale deployment of ground forces. An NIS source said the mobilization of the troops has "already begun."

Zelensky 'bevestigt' deze berichten, maar tegelijkertijd zeggen Oekraïense bronnen al weken - zonder bewijs - dat Noord-Koreaanse troepen al in Oekraïne vechten. Mogelijk betreft dit een """spraakverwarring""", omdat Oekraïne bedoelt dat er al Noord-Koreaanse troepen in het door Rusland bezette Oost-Oekraïne zijn, in plaats van actief aan en voorbij de frontlinies.

Maar wees gerust, MARK RUTTE ontkent de berichten vooralsnog en ziet "no evidence that North Korean soldiers are involved in the fight. But we do know that North Korea is supporting Russia in many ways, weapons supplies, technological supplies, innovation, to support them in the war effort. And that is highly worrying."