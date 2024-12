Nee nee nee hij probeerde heus geen staatsgreep te plegen, wat hij deed was EEN SIGNAAL AFGEVEN. Dat is kort gezegd de uitleg die een bron binnen de partij van Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol geeft over het uitroepen van de staat van beleg gisteren, lezen we bij Koreaans nieuwsplatform Naver. Volgens de bron waren de bizarre taferelen een waarschuwing en wilde Yoon een vuist maken "tegen anti-staatskrachten die het staatsbestuur lamlegden". Staatsbestuurszaken zoals: weerstand bieden tegen Noord-Koreaanse dreiging, waar de Democratische partij volgens Yoon ook actief aan meedoet. Dat de Democraten er als de kippen bij waren om de staat van beleg terug te draaien is een bevestiging dat de oppositie tegen het belang van de staat handelt. OFTEWEL: Ze moeten gewoon niet zo MOEILIJK DOEN en hem en het leger zijn gang laten gaan, dat de Democraten fout zijn is bij dezen AANGETOOND. Dan ben je dus niet helemaal goed bij je paasei en zéker niet geschikt als president, maar de afzettingsprocedure die is ingezet kan nog een lastig verhaal worden.

Hoewel de parlementaire fractie van Yoons People Power Party VOOR het ongeldig verklaren van de staat van beleg stemde, zegt de partij nu TEGEN het afzetten van de president te zullen stemmen. Voor het afzetten van een president is een tweederde meerderheid nodig, en daarvoor heeft de oppositie tenminste 8 tegenstemmers van de PPP voor nodig. SPANNOND.