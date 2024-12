De "mislukte staatsgreep" van president Yoon Suk-yeol van Zuid-Korea is net iets meer dan een week geleden, maar nog steeds wordt het er met de dag ongezelliger. Zo eisten de gebeurtenissen plots bijna de eerste dode: Kim Yong-hyun, het vermeende brein achter de machtsgreep en tot vorige week nog minister van Defensie, zou geprobeerd hebben zich in de cel van het leven te beroven (met zijn eigen onderbroek, welteverstaan). De volgende ochtend werden in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar (onder andere) ex-minister Kim en president Yoon politie-invallen gedaan bij verschillende overheidsgebouwen, waaronder het hoofdkwartier van de president. De inval bij het presidentiële kantoor was niet zo'n succes, want de beveiliging van de president liet geen doorzoeking toe op grond van procedurele bezwaren. Formeel moet een zoekbevel namelijk worden eerst voorgelegd aan "a relevant presidential office representative", maar die WAS ER NIET. Vanuit kamp-Yoon wordt volledig ontkend dat medewerking aan zoekacties wordt geweigerd en wordt nog altijd gezegd dat alle gewenste documenten vrijwillig aan de onderzoekers zal worden overgedragen dus DAT ZULLEN WE DAN WEL ZIEN.



Door het parlement is dinsdag ook een eigen onderzoekscommissie in het leven geroepen die gaat kijken of het uitroepen van de staat van beleg in strijd was met het staatsrecht. Voorafgaand sprak de parlementaire defensiecommissie met vertegenwoordigers van het leger, waaronder een commandant die vertelde dat hij directe orders van Yoon had gekregen om het parlement binnen te dringen en parlementsleden op te pakken. Terwijl de troepen bij de National Assembly op de stoep stonden en slaags raakten met boze burgers en parlementsleden die naar binnen wilden, zou Yoon per telefoon hebben benadrukt dat "het quorum nog niet was bereikt". De commandant zei spijt te hebben van het in eerste instantie volgen van de instructies. De uitleg van Yoon Suk-yeol is nog altijd dat tegenwerking door "Pro-North-Korean forces" de aanleiding vormden voor de belegering. OHJA en de president is nog altijd niet afgetreden, ondanks een oproep daartoe vanuit zijn eigen partij.