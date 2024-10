Volgens onbevestigde berichten hebben 15 Noord-Koreaanse soldaten al geprobeerd te deserteren, maar zijn ze uiteindelijk werden gevangen door Russische troepen. En dit is dus de staat van 'supermacht' Rusland: 2 jaar, 8 maanden, vier dagen en zo'n 600.000 Russische slachtoffers sinds het begin van de Speciale Militaire Operatie die Kiev binnen drie dagen moest annexeren, vechten Oekraïense troepen sinds 8 augustus nog altijd op Russisch grondgebied in Koersk en worden er nu dus Noord-Koreanen ingevlogen die "appear young — teenagers or in their early 20s — and were probably only recently drafted. (...) Additionally, they seem relatively short and slender, which analysts attribute to widespread malnutrition in North Korea." om daar te sterven voor Moskou.