Wij kunnen wel de hele tijd zeiken op de NOS enzo (zie ons vorige topic) maar dankzij al die geforceerde diversiteit op de redactie komen ze wel op plekken waar anderen zich niet wagen. En nee, dan bedoelen we niet de trein, al komen we daar liever ook niet. Maar wat we wel bedoelen, zijn pagina's op OnlyFans en F2F, waar de laatste tijd veel video's opduiken van zogeheten 'treinrukkers', oftewel mensen, die rukken in de trein. En dat zelf filmen om miljoenen views te scoren. "Online zijn meer dan honderd video's te vinden van mannen die zich aftrekken in een Nederlandse trein. Deze video's zijn opgenomen met telefoons in coupés, waar soms ook nietsvermoedende reizigers in beeld worden gebracht. In ongeveer de helft van de gevallen komt de maker ook klaar." En u weet: 1 video = een incident, twee video's = een patroon en honderden video's = EEN TREND.