Het is niet best gesteld met ons land. In zulke tijden is het belangrijk dat je problemen durft te benoemen. Laat dat maar aan de NOS over. Die hebben weer een nieuw nijpend dossier voor kabinet Schoof I ontdekt: koelte-ongelijkheid. Ze spraken erover met een universiteit docent stedenbouw aan de TU Delft. "Tien jaar geleden dachten we daarbij alleen aan ouderen, maar het zijn ook studenten en andere huurders die niet bij machte zijn iets aan hun huis te veranderen en echt met de last zitten. Niet alleen fysiek maar ook mentaal."

De gevolgen, die zijn niet te overzien. Een nacht slecht slapen omdat je vastgeplakt aan je deken maar blijft draaien en je kussen als een steengrill aanvoelt. Dan ben je de volgende dag niet fris op je werk. Dan word je misschien wel ontslagen. Dan heb je helemaal niets meer om een eventuele ventilator van te kunnen bekostigen. Je zou zeggen dat de overheid onmiddelijk airco's moet gaan uitdelen aan mensen uit de laagste inkomensklasse. MAAR NEE. WE ZIJN VERDOEMD. "We zien nu dat mensen graag een airco willen", zegt Van Esch. Daar is ze geen fan van, "want airco's verergeren het probleem. De airco stoot de hitte uit naar buiten en dan wordt het alleen maar warmer."