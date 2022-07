Het hele idee stinkt om zoveel migranten op te nemen ter doele van vergrijzing. Maar toen ik in Polen was stimuleert men daar koppels met "liefdesdagen" oftewel je krijgt overal waar je gaat een roos in handen gedrukt. Het idee is dat stelletjes kinderen gaan stichten en zo de poolse identiteit ook behouden. Wat ze in NL doen is eigenlijk nederlanders meer en meer verdrukken door migratie op te voeren tot wel 30 tot 60k immigranten per jaar, en vooral de laatste tijd dit in een extreem hard tempo aan het gaan is.

Men staat niet stil bij de gevolgen, hoe Nederland eruit ziet over tien jaar. Of 20 jaar. Want al die status houders mogen ook nog eens vrouw, broer, zus, kinderen en achterneefjes op kosten van de overheid naar NL halen. En zo gaat het heel erg hard.

De hele sleutel is jaren terug al weggegeven van NL en de soevereiniteit naar brussel. Ergo we hebben niks meer te zeggen. Allerlei groepen komen te boven drijven die mandaat lijken te hebben zoals bepaling van boeren in NL. Nergens hadden wij ooit inspraak, of de enige inspraak die we hadden was terug in 2005. Toen stemde Nederland, Frankrijk voor een volle nee, maar werd later het verdrag van lissabon of weet ik het er toch door gedrukt.

Als men nu niet opstaat, en dan bedoel ik richting acties van boeren maar dan ook op andere fronten, dan zal het nooit meer goedkomen. Hoeveel meer van hetzelfde wil je nog hebben?

Ik woon reeds in het buitenland. Ze gingen hier vol slaags toen de brandstofprijs 2 euro bereikte. Overheid trok gelijk de keutel wat Accijns heet terug en verlaagde het tot een acceptabel niveau weer. Dat moeten mensen doen. De overheid wijzen waar ze horen.