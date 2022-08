Kijk eens. De nieuwe dating app voor mensen die nog steeds geloven dat er daadwerkelijk zoiets bestaat als Westers conservatisme dat niet vervallen is tot anti-woke-populisme en het niet al jaren vooral een neurotisch verzet is tegen hoe doordrenkt van de moderniteit we hier nu eenmaal allemaal zijn. We citeren Trump-meisje Ryann McEnany uit het bovenstaande filmpje: "We're sorry that you've had to endure years of bad dates and wasted time with people that don't see the world our way, the right way." Ah ja, de Waarheid - behoed ons. Hier een first date cadeau!

