Waar Poetin ook eens een thermobarische raket op moet smijten, is op Claudia de Breij. Er komt een boel SCHIJT uit de mond en pen van dat mens, het is niet te filmen. Als Claudia uit Kuttevenneveen zou komen en geen [nog uitzoeken wat Claudia de Breij is, red.] zou zijn maar kapster DAN WAS ZE OOK EEN CLAUDIA. Ooooo Truus heb je het al gehoord van Oekraïne, wat is het erg hè, laten we snel onze profielfoto veranderen en jodiumpillen kopen WANT STRAKS VALT ER EEN ATOOMBOM OP ONZE SMOEL. U hoeft helemaal niet meer uit te zoeken of bij te houden waar u bang voor moet zijn, u leest gewoon de column van Claudia de Breij in de VARAgids en dan weet u weer waar iedereen met een maandabonnement op TENA Lady discreet dit keer bang voor is. En als het echt erg is, dan schreeuwt ze wel van de daken dat er een petitie is getekend, die dingen moeten altijd met veel bombarie de wereld in getoeterd worden, want dat is de allergrootste hobby van Claudia de Breij: schreeuwen over petities. Claudia de Breij zou nog de petitie tegen de doodgetrapte mandarijn ondertekenen. De enige petitie die wij erkennen is de STOP CLAUDIA DE BREIJ-petitie. Claudia de Breij hangt een blauwe Albert Heijn-shopper aan een dikke banaan om haar sympathie voor Oekraïne te tonen. Claudia de Breij micdropt altijd na een larmoyant riedeltje over het in huis nemen van een vluchteling, mits ánderen het maar doen. Het enige wat Claudia de Breij namelijk in huis heeft is 100.000 kilo gebakken lucht. Het is lege, holle lucht. Dit theatrale gedoe is allemaal crack voor de bühne, met één verschil: het is helemaal niet voor de bühne. Het is een actrice die niet doorheeft dat er op sommige momenten helemaal geen camera's bij zijn. Nu wil ze weer jodiumtabletten omdat Poetin misschien wel een atoomknakworst gaat werpen. Harrie Verbaan heeft ze ook al, samen met een noodradio. Weet je wat het leven veel makkelijker maakt? Dat je niet als een achterlijke hypochonder gaat speculeren op een naderende dood waar je toch helemaal geen invloed op hebt, en dat dan gaat opschrijven in bar slechte columns. Alsof je in een vliegtuig naar Barcelona gaat zitten met een parachute in je handbagage. Mensen met noodradio's in de kast zijn dezelfde mensen die in de hamsterweken van de coronapandemie thuis kwamen met A) honderdtachtig rollen pleepapier en B) blikken ananasschijven op sap, een product van de duivel, omdat je die krengen 'lekker lang kan bewaren'. En het probleem is, mensen als Claudia de Breij hebben om onverklaarbare redenen een ongelooflijk bereik, waardoor half Gerda-Nederland denkt dat het hartstikke verstandig is jodiumtabletten te kopen, of een noodradio in je kast te hebben. "Alsof ik om condooms ging vragen", giechelt Claudia over die keer dat ze jodiumtabletten probeerde te kopen. HA, je houdt ons niet meer voor de gek, Claudia. Als de oorlog komt, mag je dan onze jodiumpillen? Ja dat mag je, want wij willen onderhand wel een keer dood.