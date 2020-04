Petitiejunk Claudia de Breij, vies verslaafd aan het ondertekenen van petities. Nu weer die petitie over foute bedrijven in de coronaoorlog. Hee leuk een petitie, dacht heel Nederland, maar wie heeft haar aderen weer geïnjecteerd met een shot petitie en haar naam op die lijst geprostitueerd? Claudia de fukking Breij. Hoe treurig moet je petitie wel niet zijn als Claudia de Breij een keertje NIET tot de ondertekenaars behoort. Derhalve, de Top 25 petities van professioneel petitieondertekenaar Claudia de Breij, zonder uitzondering allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn.

1. Claudia de Breij heeft de petitie van het Humanistisch Verbond voor Bufferzones bij abortusklinieken ondertekend. Claudia de Breij geeft háár kindje, namelijk haar handtekening, gewoon gratis en voor niets weg bij de poort van het Humanistisch Verbond. Claudia de Breij vindt het echt heel belangrijk dat haar handtekening onder die petitie staat. Een voordeel voor Claudia: nu weet heel Nederland in ieder geval dat ze niet vóór het intimideren van vrouwen bij abortusklinieken is. Ze is namelijk tégen, getuige haar handtekening onder de petitie.

2. Claudia de Breij heeft de petitie Kappen met Kappen ondertekend. Want bomen. Samen met gratenpakhuis Dolf Jansen, die ook heel erg goed is in het met zijn laatste krachten ondertekenen van allerlei belanghebbende petities. Claudia de Breij, wat vindt ze het toch belangrijk dat haar handtekening onder de petitie staat.

3. Claudia de Breij is dus ook ondertekenaar van het manifest dat het kabinet in tijden van crisis alleen lieve bedrijven moet ondersteunen. Stomme bedrijven, die moet het kabinet niet ondersteunen. Dat vindt Claudia de Breij allemaal heel belangrijk en daarom heeft zij haar handtekening gezet.

4. Claudia de Breij is tevens ondertekenaar van de petitie dat Zuzu in Nederland moet blijven. Voor Zuzu dreigde uitzetting naar Irak en daar was Claudia het niet mee eens. Dus heeft ze haar handtekening gezet!

5. Claudia de Breij vindt GeenStijl stom. Wij zijn niet zo triest om dan ook maar op te roepen tot een Claudia-boycot, wat kan ons die hele Claudia nou verrotten. Koop desnoods hier het laatste boek van Claudia en doe er wat leuks mee. Enfin, Claudia de Breij vindt vooral dat heel veel dingen steun moeten krijgen, maar GeenStijl, dat mag de tering krijgen. Dat vindt Claudia heel belangrijk! En dus heeft ze haar handtekening gezet.

6. O wacht even, nu vindt Claudia de Breij vrije pers en waarheidsvinding ineens wél weer heel belangrijk! En dus tekent ze de petitie om Nieuws en Co niet te laten plaatsmaken voor iets luchtigs. Claudia vindt vrije pers enzo echt su-per-belangrijk. Zolang het maar in haar straatje past, dan is het belangrijk. En dus heeft ze vanzelfsprekend haar handtekening gezet.

7. Claudia de Breij heeft de petitie Uit de kast, uit de klas?! van het COC ondertekend. Daarin wordt de regering opgeroepen het wetsartikel af te schaffen waarmee scholen op religieuze grondslag openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van school kunnen sturen. Wat is Claudia de Breij toch dapper. Ze vindt steun aan homoseksuelen heel erg belangrijk en dus heeft ze haar handtekening gezet. Claudia wordt wel moe van de islamdiscussie maar dat is weer een ander verhaal.

8. Claudia de Breij is heel erg vóór het behoud van de Gorinchemse schouwburg De Nieuwe Doelen. Ze vindt het zo krankzinnig verschrikkelijk, die financiële problemen voor de Schouwburg, dat ze haar handtekening heeft gezet.

9. Claudia de Breij voorziet een onomkeerbaar drama in de creatieve en culturele sector. Een noodfonds moet uitkomst bieden, vindt Claudia de Breij. En daarom heeft ze haar handtekening gezet! Want er moet een noodfonds komen.

10. Claudia de Breij is helemaal voor de petitie dat Matthijs van Nieuwkerk moet blijven als presentator van DWDD. Matthijs met gewoon blijven! Pak in godsnaam haar handtekening Matthijs, en doe er wat leuks mee. [Nog uitzoeken of de petitie geslaagd is en of Matthijs van Nieuwkerk nog op de buis is met DWDD, red.]

11. Okee het is dan niet echt een petitie maar ÁLS het een petitie was zou Claudia de Breij haar handtekening ongezien zetten. Want iedereen is wel trots op de boer, maar Claudia vindt dat verpleegkundigen ook waardering verdienen. Dus als iedereen even een of andere hashtag trending kan maken, want dat vindt Claudia. Echt. Heel. Erg. Belangrijk.

12. Claudia de Breij is niet alleen voor verpleegkundigen, maar ook voor de juffen en meesters in het basisonderwijs. Zijn daar dan ook mensen tégen? Mensen die zeggen: "Ik ben echt tégen juffen en meesters in het basisonderwijs!" Dat weten we niet, maar Claudia de Breij is in ieder geval vóór juffen en meesters in het basisonderwijs en dus heeft ze haar handtekening gezet onder de petitie. Dat zouden meer mensen moeten doen, volgens Claudia de Breij.

13. Claudia de Breij vindt het 'keizielig' dat varkens in kooitjes leven. En dat varkens verwaarloosd worden. En dus heeft Claudia haar handtekening gezet. Want ze vindt dierenwelzijn echt heel erg belangrijk.

14. Nog meer varkens! Claudia de Breij vindt het heel belangrijk dat varkensbaron Straathof een beroepsverbod krijgt. En dus heeft Claudia haar handtekening gezet onder de petitie van Varkens in Nood. Claudia vindt het namelijk echt heel erg belangrijk dat Straathof een beroepsverbod krijgt. Misschien wel het belangrijkste van de wereld, zo belangrijk vindt Claudia het.

15. Claudia de Breij heeft natuurlijk ook de petitie voor een sterke Publieke Omroep ondertekend. Claudia vindt een sterke Publieke Omroep heel erg belangrijk en dus heeft ze haar handtekening gezet. De redenen? O, die zijn niet zo ingewikkeld. "Want democratie, rechtsstaat, vrije pers." Verdorie wat is Claudia toch weer voor de vrije pers, dat vindt ze heel belangrijk, de vrije pers die in het straatje past van Claudia, want vrije pers die niet naar de pijpen (haha) danst van Claudia moet natuurlijk wel gewoon stuk, maar dit vindt Claudia wél belangrijk. Een sterke Publieke Omroep. "Want democratie, rechtsstaat, vrije pers." Okee dan Claudia!

16. Claudia de Breij heeft haar handtekening gezet onder een of andere petitie tegen de sultan van Brunei, en tevens roept ze op tot een boycot van allerlei hotels. Want in Brunei is de shariawetgeving ingevoerd, homoseksuelen worden gestenigd en Claudia vindt het heel belangrijk dat dát niet gebeurd. En weet je wat, Claudia? We zijn het eens.

17. Claudia de Breij laat haar dinnetje Aafke Romeijn weten dat ze 'van harte' haar handtekening heeft gezet onder de petitie 'gelijke kansen op de arbeidsmarkt'. De rest van Nederland was kennelijk heel erg voor 'ongelijke kansen op de arbeidsmarkt', maar Claudia de Breij staat aan de goede kant van de geschiedenis. Zij vindt het ondertekenen van de petitie 'gelijke kansen op de arbeidsmarkt' immers heel belangrijk. Dat heeft ze dan ook gedaan. In woord en in gebaar, alsook met haar handtekening.

18. Claudia de Breij heeft haar handtekening gezet onder de petitie van FairPhone. Klasse, Claudia! Een petitie zodat die arme werknemers in telefoonfabrieken een eerlijk loon krijgen. Dat vindt Claudia vreselijk belangrijk.

19. Volgens Claudia de Breij moeten politici hun verantwoordelijkheid nemen. Vooral Stef Blok, die met zijn uitspraken een racistische onderstroom in de maatschappij voedt. Wie denkt die nazi-afstammeling van een Stef Blok eigenlijk wel niet wie hij is? Nou, en precies daarom heeft Claudia de Breij haar handtekening gezet onder de petitie. "Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in onze samenleving!" Dat vindt Claudia de Breij belangrijk. Goed gedaan Claudia, trots op je.

20. Volgens Jantje Smit is de tijd van petities ondertekenen wel een keer voorbij. Volgens Claudia de Breij niet, want zij ondertekent de petitie van Jantje van harte, met haar handtekening. De radiozenders moeten maar een keer meer Nederlandstalige muziek draaien, die miljoenen op de bankrekening van Claudia de Breij komen daar godverdomme niet vanzelf. Dat vindt Claudia de Breij heel erg belangrijk, Nederlandstalige muziek.

21. Zet Claudia de Breij ook haar handtekening onder brandbrieven aan de Tweede Kamer? O jazeker! Claudia de Breij vindt een verbod op het fokken van nertsen immers heel erg belangrijk. En dus tekent ze, om het lot van de nertsen bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

22. ANTICONCEPTIE TERUG IN HET BASISPAKKET! Dat vindt Claudia de Breij heel erg belangrijk. En dus heeft Claudia de Breij haar handtekening gezet onder de petitie 'anticonceptie in het basispakket'. Claudia is namelijk van mening dat anticonceptie thuishoort in het basispakket.

23. Initiatieven, die ondersteunt Claudia de Breij natuurlijk ook! Zoals stichting Met je hart. Onzichtbare ouderen laten deelnemen in de samenleving. Dat vindt Claudia heel erg belangrijk en dus heeft ze haar handtekening gezet onder een rol als ambassadrice. Echt heeeel belangrijk, initiatieven, en Claudia de Breij steunt ze.

24. Claudia de Breij heeft samen met Mies Bouwman (rip) en nog een zooi anderen in Het Dorp in Arnhem afspraken ondertekend over de ontwikkeling en de inzet van nieuwe technologie voor mensen met een beperking. Claudia de Breij wordt immers gezien als hét gezicht van petities de vernieuwing van Het Dorp. Dat doet zij samen met zorgorganisatie Siza. Heel belangrijk, en dus heeft Claudia haar handtekening gezet.

25. Jullie wisten het misschien niet, maar Claudia de Breij is een vrouw. Mede daarom heeft ze haar handtekening gezet onder het 'Femanistisch Manifest'. Samen met onder anderen Rutger Groot Wassink, net als Claudia een trotse lesbienne. "Het is hoog tijd dat wij, moderne mannen en vrouwen (met én zonder kinderen), onze krachten bundelen en meer invloed naar ons toe trekken!" Dat vindt Claudia allemaal heel erg belangrijk, en dus heeft ze ondertekend.

En dan zijn er nog de petities die Claudia hád willen ondertekenen

Claudia de Breij is van mening dat Zwarte Piet = racisme. Ze vindt het heel belangrijk om de wereld te laten weten dat zij vindt dat Zwarte Piet racisme is. En dus had ze graag haar handtekening gezet. Maar, ze werd niet gevraagd haar handtekening te zetten! Dus zoekt ze maar de media op om te verkondigen dat ze haar handtekening gezet zou hebben, als ze was gevraagd, want dan had ze haar handtekening wel gezet.