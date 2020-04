Dus 40 mensen die rijk zijn geworden van subsidies, van belastinggeld.

Die 40 roepen op grote groepen belastingbetalers werkloos te maken.

Omdat die 40 naar eigen zeggen de Enige Eeuwige Waarheid verkondigen.

Ik zou daar graag iets cynisch over zeggen, maar dat lukt gewoon niet.

Dit is al zo ver over de top. Waar zou je dit nou mee moeten vergelijken?

En erger nog. Zelfs de meest absurde hypothetische situaties die ik zou kunnen bedenken zijn al lang geleden behaald:

- "Milieubeschermers" die 20 vliegreizen per jaar declareren, en dan de hardwerkende burger verwijten dat hij ook een keer vliegt?

Zie de top van de gehele milieubeweging.

- "Feministen" die wereldwijd massaal los gaan op een mogelijke tietengrap van 20 jaar geleden, maar weigeren afstand te nemen van grootschalige Pakistaanse pedo-netwerken met duizenden slachtoffers?

Dat is de hele "kracht" van #metoo.

- "Antiracisten" die streven naar meer anti-blank geweld, en om die reden eisen dat mensenhandel beloond wordt; ongeacht de tienduizenden Afrikanen die onderweg verdrinken, of als slaaf worden verhandeld?

Been there, done that, got the T-shirt.

Inderdaad, zo bizar. Alsof je, ik noem maar wat geks, als bezitter van meerdere huizen mensen met maar 1 huis oproept om een vluchteling in huis te noemen. En dat je dat dan zelf lekker niet doet. En dan ene Annabel die wel een vluchteling in huis nam "racist" noemen, omdat ze in 1 partij zit met een Surinamer die 5 jaar eerder iets over IQ zei.

Oh wacht, ook dat is de linkse kerk al lang gelukt?

En zelfs dat valt weer in het niets bij de vele racisme-beschuldigingen tegen "boze blanke mannen" als de Somalische Hirsi Ali, de Iraanse Sooreh Hera en de Turkse Ebru Umar?

Er lijken geen grenzen te zijn aan de arrogantie, achterlijkheid, hypocrisie en absurditeit van het dictatoriale linkse denken.