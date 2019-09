Elke maatschappij behoeft een goed functionerende elite. Een elite die niet 1,3 miljoen euro subsidie binnenharkt (spiegel) met een slecht onderbouwd plan voor een uiteindelijk nooit georganiseerd concert op de stranden van Normandië voor 75 jaar D-Day. Een elite die wel drie keer nadenkt als de voormalig commandant der landstrijdkrachten negatief adviseert over dat plan. Een elite die van zo'n subsidie niet vijftig (50!) buitenlandse reizen maakt. Een elite die niet vier ton van gesubsidieerd geld naar haar eigen ondernemingen laat stromen. Een elite die dat zeker niet durft als ex-kandidaat-Kamerlid voor de PvdA. Een elite die niet tegen de statuten in 30.000 euro aan zichzelf overmaakt voor 'operationele werkzaamheden'. Een elite die wel door de grond kan zakken als er dan in de krant staat: "Met het subsidiegeld dat nog over was, zette de stichting op 5 juni een tent neer naast Sword Beach. Daar luisterden 300 mensen naar het alternatief voor Sting en Coldplay: het Amsterdamse trio Zazi, twee Limburgse zangers en een doedelzakband." Een elite die allergisch reageert op dooddoeners als "Als je de maan wilt raken, moet je op de zon mikken." Een elite die na zo'n fiasco niet denkt weg te komen met smoesjes als "Ik denk wel dat het effectiever en efficiënter had gekund." Zo'n elite dus. Maar die hebben we niet.

Zoiets dus