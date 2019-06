Ik hoorde laatst op een podcast van de Correspondent dat witte mannen uit verveling tegen de EU zijn omdat als er weer natiestaten zijn ze allemaal weer lekker kunnen matten. En daarom zijn er ook vijandbeelden tegen moslims, zwarten etc. , om maar weer te kunnen matten dus. Het klonk alsof hij (Lex Bohlmeijer) het echt geloofde wat hij zei.

Ik ben voor behoud van de Nederlandse natiestaat. Om te kunnen matten? Ik zie het gewoon niet heel goed lopen met de EU. Het is een bij elkaar geraapt zooitje, waar nogal duistere semidemocratische mechanismen en organisaties aan het werk zijn. Er wordt stemming gemaakt tegen Rusland en met een Europese leger zie ik de EU als grootste gevaar voor een matpartij.

Matten, dus echt offensief op oorlog uit zijn (in Europa), is al 200 tot 300 jaar niet meer de strategie van de Nederlandse natiestaat, met een hoop veel sterkere landen in de buurt. Terug naar de Nederlandse natiestaat om maar weer te kunnen matten. Het zo'n onzin.

Wat betreft allochtonen uit ontwikkelingslanden in Nederland, daar hebben we gewoon veel problemen mee: criminaliteit, op hoge toon heel veel ruimte opeisen in de publieke ruimte voor je religie, achterlijke mensenrechten schendende tradities... Van de Nederlandse Turken is twee derde loyaal aan de Turkse dictator Erdogan die de vreselijkste dingen heeft gezegd over Nederland. En als je dat een slechte zaak vindt, dan ben je dus een verveelde agressieveling.

Ik ben geen vechtjas. Nooit geweest ook. Dat zullen ze bij de Correspondent wel niet geloven. Maar zo is het. Ik wil Nederland niet door het putje laten spoelen. Dat is het.

En die verveling, die zie ik juist bij links. Verveeld met Nederland en uit verveling ertegenaan gaan trappen. Gewoon, omdat het kan. En dat gaat soms ook agressief.

Maar die man van de Correspondent gelooft, denk ik, wel echt wat hij zegt. Zo klonk het wel. Hoe kan dat nou? Dat moet je toch wel heel erg in je Amsterdamse links grachtengordelbubbel opgesloten zitten. Totaal beneveld door ideologie.