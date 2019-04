https://www.geenstijl.nl/5147005/buitenhof-coryfee-marcia-luyte-zaait-nepnieuws-over-josef-mengele-en-thierry-baudet/#cid_246871802:

Puur zijn rede als uitgangpunt nemenbd kan je zonder te verdwalen in van alles, al vraagtekens zetten bij zijn woordkeuze, uiteengezette denkbeelden en zijn geponeerde apocalyps. Dat wordt alleen maar bevestigd in later gegeven interviews en uitspraken van Baudet zelf.

Nou is FvD meer dan Baudet alleen, je hebt ook nog Henk Otten die iets beter met de voeten in de klei staat en niet gecharmeerd lijkt van al dat rare gefrats van Buadet. Maar toch, een dergeliijk inetrview laat toch maar zien uit wat voor hout onze Thierry gesneden is (en ja inderdaad, ik heb er niks mee, dat is zacht uitgedrukt):

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-13/artikel/edito-thierry-baudet-die-weltwoche-ausgabe-13-2019.html

Baudet is dus allesbehalve voor een renaissance. Hij vindt de volkse Franse Revolutie maar niks, zegt hiij zelf. Is hij dan toch meer een autoritaire autocraat? Of moeten we dit ook allemaal maar niet serieus nemen?

"We want things that are contradictory to the political spectrum that has dominated the West since the French Revolution."

Dus..